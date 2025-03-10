Предлагается создать механизм сравнения ДНК для идентификации пропавших между Азербайджаном и Арменией
Предлагается создать Независимый механизм сравнения ДНК для установления личностей, пропавших без вести между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, этот вопрос был отражен Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана в "Оценочном отчете по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP).
"Создание Независимого механизма сравнения ДНК может быть одним из немногих эффективных методов подтверждения идентификации и предоставления результатов семьям", - говорится в отчете.
С помощью этого механизма ICMP может обеспечить научный и беспристрастный процесс, в котором профили ДНК будут сравниваться анонимным и систематическим методом.
"Этот подход защищает процесс идентификации через ДНК от любых заявлений о политическом или национальном влиянии. Если будет установлено соответствие, результаты сравнения будут представлены обеим странам, и судебно-медицинские эксперты и соответствующие агентства смогут принимать обоснованные решения на основе научных данных.
Этот механизм не только позволит семьям всех национальностей найти ответы, но и будет способствовать сотрудничеству и примирению в регионе. Это станет возможностью продемонстрировать приверженность коллективному решению проблемы пропавших без вести как проблемы, выходящей за национальные границы", - отмечается в отчете.
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