Минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться на фоне анонсированных американской администрацией массовых сокращений. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В пятницу всех сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб США уведомили о возможности добровольного увольнения в обмен на выплату в размере 25 тысяч долларов", - говорится в репортаже.

Предложение об увольнении действует до 14 марта. Всего в ведомстве работают более 80 тысяч человек.