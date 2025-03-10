FIA обнародовала правила аккредитации СМИ на чемпионат мира Формулы-1 2025 года

Международная автомобильная федерация (FIA) представила руководство по аккредитации представителей СМИ на чемпионат мира Формулы-1 2025 года.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании Baku City Circuit (BCC), данное руководство определяет процесс регистрации, необходимую документацию и общие критерии для представителей СМИ, освещающих чемпионат.

"Аккредитация предоставляется исключительно медиа-организациям, отвечающим определенным стандартам качества и тиража, с первоочередным вниманием к журналистам, фотографам и редакторам, специализирующимся на автоспорте и спорте.

Процесс отбора будет учитывать ключевые факторы, такие как профессионализм, опыт и предыдущее освещение мероприятий представителями СМИ. Эти критерии сыграют решающую роль в принятии решения об одобрении аккредитации.

FIA и Formula One Management (FOM) несут исключительную ответственность за процесс аккредитации, которая может быть отозвана в любое время без предварительного уведомления.

Обработка заявок на аккредитацию от местных представителей СМИ будет осуществляться Операционной компанией Baku City Circuit.

Дата начала регистрации для аккредитации СМИ будет объявлена в ближайшее время.

Официальное руководство доступно на веб-сайте Гран-при Азербайджана.

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 19 по 21 сентября 2025 года", - говорится в сообщении BCC.