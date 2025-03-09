https://news.day.az/world/1735675.html Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился остановить подачу электроэнергии в сектор Газа, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az. Согласно информации, поставляемая Израилем электроэнергия обеспечивала работу опреснительной установки в центральной части анклава.
Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился остановить подачу электроэнергии в сектор Газа, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, поставляемая Израилем электроэнергия обеспечивала работу опреснительной установки в центральной части анклава.
Сообщается, что основное электроснабжение в Газе осуществляется генераторами, однако уже неделю в сектор не поступает топливо для их работы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре