Израиль прекратил подачу электроэнергии в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился остановить подачу электроэнергии в сектор Газа, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, поставляемая Израилем электроэнергия обеспечивала работу опреснительной установки в центральной части анклава.

Сообщается, что основное электроснабжение в Газе осуществляется генераторами, однако уже неделю в сектор не поступает топливо для их работы.