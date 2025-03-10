Сахель в огне: как терроризм уничтожает целый регион

На сайте Baku Network опубликована статья о кризисе в регионе Сахель, расположенном к югу от пустыни Сахара.

Day.Az представляет полный текст статьи:

"Я больше не знаю, что делать... Я боюсь выходить на улицу, боюсь за свою жену, за детей. Вчера у соседей расстреляли всю семью. Просто так. Никто не знает почему... Просто пришли люди с автоматами..." - голос Муссы срывается, он то понижает его до еле слышного шёпота, то вдруг повышает до надрывного крика.

Этот мужчина, некогда работавший учителем в небольшой деревне на окраине Буркина-Фасо, сегодня прячется со своими родными на заброшенном складе. Он не уверен, что доживёт до завтрашнего дня.

Сахель - это не просто географическое название. Это воплощение страха, боли и отчаяния. Здесь жизнь обесценена до предела, а надежда становится роскошью, которую не каждый может себе позволить.

"Раньше я думал, что самым страшным в жизни может быть засуха или голод, - говорит Мусса, опуская голову. - Но нет... Теперь я понял, что самое страшное - это когда ты не знаешь, кто может убить тебя завтра".

Сегодня этот огромный регион, раскинувшийся по южным границам Сахары, напоминает кипящий котёл, в котором смешались война, бедность и отчаяние. Террористические группировки - беспощадные и жестокие - прокладывают себе путь сквозь города и деревни, оставляя за собой выжженную землю. Их жертвами становятся не солдаты и политики, а простые люди - такие как Мусса и его семья.

По данным Глобального индекса терроризма (GTI) за 2024 год, на Сахель приходится более половины всех смертей от терактов по всему миру. Из 7 555 погибших от терроризма в прошлом году 3 885 человек потеряли жизни именно здесь. Эта жуткая статистика подчёркивает очевидное: Сахель стал новой мировой точкой нестабильности, зоной, где террор и насилие переросли в ежедневную реальность.

Каждое утро Мусса просто надеется увидеть рассвет. И в этом, пожалуй, самая страшная черта современной жизни в Сахеле - здесь надежда измеряется не годами и даже не месяцами, а лишь завтрашним днём.

Сахель: география смертей

Если в мировой политике существует регион, напоминающий бурлящее жерло нестабильности, то это, несомненно, Сахель. Этот обширный пояс, охватывающий десяток стран к югу от Сахары, стремительно превращается в территорию хаоса, где пули звучат громче всех, а жизнь стоит дешевле мешка зерна.

Пожалуй, ни один регион на планете не символизирует сегодня столь зловещее сочетание насилия, нестабильности и безысходности, как Сахель. Эта обширная полоса суши, протянувшаяся по южным границам пустыни Сахара, становится не просто ареной локальных конфликтов, а глобальным эпицентром терроризма. Если ещё десятилетие назад международная пресса и аналитики обсуждали Сирию, Ирак или Афганистан как главные очаги террористической активности, то теперь фронт угрозы сместился в Африку.

Сахель представляет собой полосу, охватывающую обширную территорию от Сенегала на западе до Судана на востоке. Здесь расположены государства, многие из которых стали очагом гуманитарных кризисов: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Чад, Камерун и Мавритания.

Эти страны объединяет не только географическое положение, но и общая беда - террористические группировки, стремительно захватывающие территории, уничтожающие населённые пункты и оставляющие за собой руины.

Ситуация усугубляется и демографическими факторами: регион известен одной из самых высоких рождаемостей в мире, а около двух третей его населения моложе 25 лет. Это молодое, бедное и отчаявшееся поколение становится идеальной почвой для вербовки в ряды террористов.

Джихадизм в сердце Африки

Сахель захлестнула волна терроризма, во многом связанная с активностью двух ключевых структур: ИГИЛ и местного подразделения "Аль-Каиды" - "Джамаат Нусрат аль-Ислам ва-ль-Муслимин" (JNIM). Эти группировки не просто терроризируют население - они стремятся навязать собственный порядок, построенный на радикальных трактовках шариата.

С момента переворотов в Мали в 2020 и 2021 годах влияние ИГИЛ в стране резко усилилось. Радикалы удвоили контролируемые территории, особенно на востоке страны, у границ с Буркина-Фасо и Нигером. Одновременно с этим JNIM продолжает распространять своё влияние, вступая в жестокую борьбу с ИГИЛ за контроль над стратегическими территориями.

Как террористы укрепляют позиции?

Методы террористических группировок в Сахеле изощрённы и жестоки. Они не только уничтожают несогласных, но и используют насилие в качестве инструмента для устрашения. Они стремятся внедрить собственную судебную систему, основанную на шариатских законах, что позволяет им легитимизировать свои преступления.

Важную роль в успехах террористов играет активная вербовка боевиков, включая детей. В беднейших районах Сахеля молодёжь сталкивается с ужасающим выбором: либо погибнуть от рук террористов, либо стать их частью. Многие вступают в ряды экстремистов просто ради выживания.

Почему Сахель оказался на грани краха?

Катастрофическая ситуация в регионе является результатом комплекса факторов:

Политическая нестабильность. Государственные институты в ряде стран региона слабы или вовсе отсутствуют. После череды военных переворотов власти оказались неспособны контролировать ситуацию.

Государственные институты в ряде стран региона слабы или вовсе отсутствуют. После череды военных переворотов власти оказались неспособны контролировать ситуацию. Экономическая катастрофа. Сахель страдает от хронической бедности, неурожаев и нехватки ресурсов. Это создало благодатную почву для радикалов, которые предлагают альтернативные источники дохода.

Сахель страдает от хронической бедности, неурожаев и нехватки ресурсов. Это создало благодатную почву для радикалов, которые предлагают альтернативные источники дохода. Этнические конфликты. Террористические группировки искусно играют на противоречиях между племенами, провоцируя столкновения и завоёвывая доверие местных сообществ.

Террористические группировки искусно играют на противоречиях между племенами, провоцируя столкновения и завоёвывая доверие местных сообществ. Климатические изменения. Засуха и опустынивание вынуждают людей мигрировать в поисках воды и плодородных земель, что ещё сильнее дестабилизирует регион.

Разрастание терроризма в Сахеле - это не просто трагедия отдельных стран. Этот кризис угрожает всей Африке и миру в целом. Группировки, получившие опыт в условиях хаоса, могут стать ядром глобальных террористических сетей.

Торговля оружием, наркотиками, а также незаконная миграция через Сахару создают риск распространения угрозы далеко за пределы региона. Сегодня боевики активно пробираются к побережью Гвинейского залива, а их "щупальца" уже дотягиваются до Ливии, Алжира и даже южных регионов Европы.

"Пояс переворотов": хроника краха государственности

Сахель всё чаще называют "поясом переворотов", и не случайно. С 2020 года здесь произошло шесть успешных военных путчей - дважды в Мали и Буркина-Фасо, а также в Гвинее и Нигере. Фактически, регион погрузился в состояние перманентной военной диктатуры. Каждый новый переворот - это не только смена власти, но и окончательный крах идеи функционирующего государства как института.

Правительства в этих странах рухнули как карточные домики, оставив власть в руках генералов и полковников. Народ встретил военные хунты скорее со вздохом облегчения, чем с протестами - настолько беспомощными оказались гражданские власти перед лицом террористической угрозы.

Однако этот временный союз населения и военных режимов оказался ложной надеждой. Хунты оказались неспособны решать сложные задачи управления государством. Вместо ожидаемой стабилизации начался ещё больший хаос, что привело к усилению террористических атак и росту потерь среди мирного населения.

Символичным стало недавнее совместное выступление двух ключевых фигур новой военной элиты Сахеля - генерала Абдурахмана Тиани из Нигера и Ибрагима Траоре из Буркина-Фасо. Этот демонстративный альянс подчёркивает обособление региона от Запада и курс на укрепление автократических режимов под предлогом борьбы с терроризмом.

Буркина-Фасо: новый центр террористической катастрофы

Пожалуй, самым шокирующим выводом отчёта GTI стало то, что Буркина-Фасо заняла первое место среди стран, наиболее пострадавших от терроризма. Этот мрачный рекорд долгое время удерживали Ирак и Афганистан, но теперь именно Буркина-Фасо стала эпицентром насилия.

Превращение этой страны в новый плацдарм террористов связано с тем, что её территории служат стратегическим узлом на пути распространения экстремистских идеологий по всему региону. Группировки используют малонаселённые и труднодоступные районы как базу для подготовки боевиков и организации нападений.

Терроризм, наркотики и золото: треугольник хаоса

Одна из ключевых причин роста экстремизма в Сахеле - бурное развитие криминальной экономики. Террористические группировки финансируют свои операции не только за счёт стандартной практики похищений и вымогательства, но и через контроль над нелегальными потоками товаров.

Наркотрафик превратил Сахель в ключевой транзитный узел на пути поставок кокаина из Южной Америки в Европу. Безлюдные территории региона стали идеальным маршрутом для безопасной доставки наркотиков, а связи между террористами и наркокартелями становятся всё теснее.

Кроме того, джихадистские группировки активно осваивают новые источники доходов. Многие из них занимаются "взиманием налогов" с местных жителей, а также предлагают услуги "охраны" за определённую плату. Такой подход позволил экстремистам не только обогащаться, но и укрепить связи с местным населением.

Ещё одним важным фактором является борьба террористов за контроль над богатейшими природными ресурсами региона. Например, Нигер занимает седьмое место в мире по добыче урана, а золотые шахты в Мали и Буркина-Фасо давно стали зоной ожесточённых столкновений между различными группировками.

Разрыв с Западом и новый курс на Восток

Одна из ключевых тенденций последних лет - геополитический разворот стран Сахеля в сторону России и Китая. Оказавшись в условиях отчуждения со стороны западных партнёров, военные режимы Сахеля всё активнее обращаются к альтернативным источникам поддержки.

По данным аналитиков, в регионе всё заметнее присутствие "Африканского корпуса" - сил, ранее известных как ЧВК "Вагнер". Эти структуры формально участвуют в обучении местных армий, но фактически действуют как самостоятельная военная сила, вмешиваясь в региональные конфликты и укрепляя влияние Москвы.

Китай, в свою очередь, инвестирует в добычу полезных ископаемых и развивает экономические проекты в регионе, предоставляя странам Сахеля альтернативные источники доходов.

Террористическая угроза распространяется

По мере усиления террористических группировок в Сахеле угроза нестабильности распространяется и на соседние страны. Примером этого стала трагедия в Того, где в 2024 году произошло 10 террористических атак, унесших жизни 52 человек. Это рекордное число смертей от терроризма в истории страны.

Эксперты предупреждают, что подобные инциденты могут вскоре захлестнуть другие государства Западной Африки, включая Бенин, Кот-д'Ивуар и Сенегал. Таким образом, террористическая волна, зародившаяся в Сахеле, рискует обрушиться на весь регион.

Регион на грани катастрофы

Сахель стремительно превращается в территорию хаоса - "чёрную дыру" на карте Африки, где центральная власть пала, а терроризм стал повседневной реальностью. Противостояние этой угрозе требует не только военных операций, но и кардинальных мер по восстановлению государственных институтов, улучшению экономической ситуации и созданию социальных программ.

Если мировое сообщество не предпримет решительных шагов уже сегодня, Сахель рискует стать новым глобальным очагом нестабильности, угрожающим безопасности не только Африки, но и всего мира.

Противостояние террористической угрозе в Сахеле требует решительных шагов со стороны международного сообщества. Необходимо:

Укрепить институты власти и оказать помощь в создании стабильных правительств.

Развивать экономические программы, создавая рабочие места и возможности для молодёжи.

Проводить антитеррористические операции в тесном взаимодействии с местными сообществами, чтобы не допустить роста поддержки экстремистов.

Усилить региональное сотрудничество между странами Сахеля и соседними государствами.

Сахель - это тревожный сигнал для всего мира. Игнорировать эту угрозу значит рисковать тем, что пламя террора охватит не только Африку, но и другие регионы планеты. Пора действовать решительно и безотлагательно.

... "Я не хочу, чтобы мои дети росли в страхе... Не хочу, чтобы их будущее было украдено", - голос Муссы вновь срывается, но в его словах звучит не только отчаяние, но и едва уловимая надежда. Этот человек, потерявший дом, работу и почти всё, что было ему дорого, всё ещё верит, что мир может вмешаться, что ужас, пожирающий Сахель, можно остановить.

Но времени почти не осталось. Ситуация в Сахеле стремительно ухудшается. Здесь больше не работают школы, больницы стоят пустыми, а слово "власть" звучит как горькая насмешка. Терроризм перестал быть чем-то внезапным и редким - он стал частью повседневной реальности.

Однако борьба с этим злом не может ограничиться только ударами с воздуха или армейскими операциями. Мир должен понять: чтобы спасти Сахель, нужны не только пули и танки, но и новые школы, больницы, дороги и рабочие места. Террористы питаются отчаянием и бедностью - и именно с этим нужно бороться в первую очередь.

Если мировое сообщество не предпримет решительных шагов уже сейчас, пламя террора выйдет далеко за пределы Сахеля. Это огонь, который не остановится на границах Африки - он может перекинуться на Европу, Ближний Восток и даже за океан. Сахель - это не просто регион на карте, это пульсирующая рана, которая грозит стать источником новой глобальной катастрофы.

"Я не знаю, удастся ли нам выжить... - говорит Мусса. - Но я знаю одно: если миру не всё равно, он должен действовать сейчас. Иначе завтра может быть слишком поздно".