В Австралии сотни тысяч человек остались без света

В Австралии более 300 тысяч человек остались без электроснабжения из-за тропического циклона "Альфред". Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 316 540 человек остались без электричества на юго-востоке Квинсленда. Наиболее пострадавшим оказался город Голд-Кост, где из-за шторма без электроснабжения остались более 112 тысяч человек", - говорится в публикации.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что ситуация в Квинсленде и северной части Нового Южного Уэльса "остается очень серьезной из-за внезапных наводнений и сильных ветров".

"Ожидается, что сильные ливни, разрушительные порывы ветра и прибрежные прибои продолжатся в ближайшие дни", - добавил он.