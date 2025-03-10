Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Великобританией

В январе 2025 года из Азербайджана в Великобританию были экспортированы сырая нефть и нефтепродукты из битуминозных пород на сумму 130,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 528,9 миллиона долларов США или на 80,2 процента меньше, чем в декабре 2024 года.

Таким образом, Великобритания заняла 7-е место среди стран, экспортирующих больше всего нефтепродуктов.

В то же время, в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 194 миллиона долларов США. Согласно информации, это на 177,7 миллиона долларов США или в 11,9 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

В отчетном месяце из Азербайджана в Великобританию было экспортировано продукции на сумму 73,6 миллиона долларов США, что на 73,1 миллиона долларов США или в 166,1 раза больше, чем в январе 2024 года.

В январе этого года объем импорта продукции из Великобритании в Азербайджан вырос по сравнению с прошлым годом на 104,6 миллиона долларов США или в 7,6 раза, до 120,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно информации, эта цифра на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов торгового оборота, на импорт - 2,5 миллиарда долларов, что на 1,2 миллиарда долларов, или 64,8 процента и 910 миллионов долларов, или 79,7 процента больше, чем в прошлом году, соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов, или на 40,7 процента больше, чем годом ранее.