Ученые подтвердили восстановление озоновой дыры над Антарктидой

Озоновая дыра над Антарктидой восстанавливается благодаря международным запретам на фреоны (FCKW). Долгое время хлорфторуглероды содержались в бесчисленных продуктах. Из-за их воздействия на озоновый слой были приняты строгие запреты. Они доказали свою эффективность, как показывают последние исследования.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 20min.сh.

Ученые из Массачусетского технологического института с 95-процентной уверенностью продемонстрировали положительный эффект Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Он защищает от вредного ультрафиолетового излучения, которое может вызвать болезни кожи и повреждение глаз.

В последние десятилетия над Антарктидой постоянно зияла огромная озоновая дыра. В основном виноваты фреоны, которые когда-то использовались в аэрозольных баллончиках, холодильниках и кондиционерах.

Когда в 1980-х годах стало ясно, насколько сильно эти химические вещества разрушают озоновый слой, отреагировало международное сообщество. В 1987 году был принят Монреальский протокол, который резко сократил использование этих веществ во всем мире. Исследователи предположили, что уже в последние годы появились свидетельства того, что озоновая дыра медленно закрывается.

Используя моделирование и спутниковые данные, исследователи теперь могут с 95-процентной уверенностью доказать, что озоновая дыра над Антарктидой восстанавливается из-за сокращения выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ).