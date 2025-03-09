В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что министр обороны Франции Лекорню объявил о новой инициативе Парижа.

Day.Az представляет публикацию:

Министр обороны Франции Лекорню объявил о новой инициативе Парижа: они выделяют 195 млн евро на дополнительные поставки оружия и боеприпасов Украине. Факт, что эта помощь обороняющейся стране, подкрепляется тем, что деньги пойдут из замороженных в стране российских активов. Два в одном - идеально, правда?

Задумка у Макрона, о которой объявил его министр, действительно интересная. Но Парижу она нужна совсем не ради Украины, а ради накачивания своего ВПК бесплатными деньгами и заказами.

195 миллионов евро на военную помощь - деньги не из бюджета, а из замороженных российских активов. Казалось бы, благородный жест. Но если посмотреть, на что конкретно пойдут эти деньги - 155-мм снаряды, авиационные бомбы, бронемашины AMX-10RC, бронетранспортеры VAB - становится очевидно: французский ВПК просто отлично устроился.

Пока Макрон рассуждает о "стремлении к миру", французские оборонные предприятия получают новые заказы, заводы загружены работой, а деньги текут рекой.

Вот она, простая формула французского президента: говорить красивые слова, изображать миротворца и одновременно продавать все больше оружия, сделанного СВОИМИ производителями.

Если бы Париж действительно хотел мира, он бы вкладывался в дипломатию, а не в производство снарядов. Но, видимо, желание "помочь" Украине у Макрона заканчивается ровно там, где начинаются интересы французских оружейных концернов.