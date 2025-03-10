В одном из бакинских поселков ожидаются перебои с электроэнергией

В центральной части поселка Говсан Сураханского района Баку ожидаются временные перебои с электроснабжением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", это связано с проведением ремонтных работ на воздушной линии напряжением 6 киловольт.

По имеющейся информации, плановые отключения электроэнергии пройдут 10 марта с 10:00 до 15:00. Ограничения затронут центральную часть поселка, а также улицы Огтая Шабанова и Эльчина Мамедова.

После завершения технических работ подача электроэнергии в этих районах станет более стабильной и качественной, отметили в компании.