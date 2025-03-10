Туман в Азербайджане продержится несколько дней.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Шабране, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Зардабе, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Ожидается, что туманная погода на территории страны продлится до 14 марта.