https://news.day.az/society/1735729.html Туман в Азербайджане продержится несколько дней - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Туман в Азербайджане продержится несколько дней.
Туман в Азербайджане продержится несколько дней - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Туман в Азербайджане продержится несколько дней.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 10 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Шабране, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде, Зардабе, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
Ожидается, что туманная погода на территории страны продлится до 14 марта.
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