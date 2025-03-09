Андраде останется в "Карабахе"?

Судьба футболиста "Карабаха" Патрика Андраде в агдамской команде пока неизвестна.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, есть вероятность того, что уроженец Кабо-Верде покинет команду.

Агдамский клуб пока не решил, продолжать ли сотрудничество с Андраде. Также ожидается, что Андраде может покинуть команду из-за того, что слишком много играл в этом сезоне и не смог пробиться в основной состав. Однако "Карабах" имеет право продлить с ним контракт на один год.

Контракт Патрика с "Карабахом" действует до 30 июня 2025 года. Он вернулся в "Карабах" из "Партизана" 15 июля 2023 года.