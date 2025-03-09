Три медали азербайджанских дзюдоистов в первый день Кубка Европы

Команда Азербайджана по дзюдо завоевала одну серебряную и две бронзовые награды в первый день Кубка Европы среди кадетов в Анталье.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 48 кг сразу две наши спортсменки поднялись на пьедестал: Кенуль Эйвазлы уступила в финале, а Лейла Алекперова стала третьей.

Также бронзу выиграл Роял Гаибов (50 кг).

В лидеры общего зачета вышел Казахстан, выигравший пять золотых, три серебряные и девять бронзовых наград.