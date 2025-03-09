https://news.day.az/sport/1735550.html Три медали азербайджанских дзюдоистов в первый день Кубка Европы Команда Азербайджана по дзюдо завоевала одну серебряную и две бронзовые награды в первый день Кубка Европы среди кадетов в Анталье. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 48 кг сразу две наши спортсменки поднялись на пьедестал: Кенуль Эйвазлы уступила в финале, а Лейла Алекперова стала третьей.
Три медали азербайджанских дзюдоистов в первый день Кубка Европы
Команда Азербайджана по дзюдо завоевала одну серебряную и две бронзовые награды в первый день Кубка Европы среди кадетов в Анталье.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весе до 48 кг сразу две наши спортсменки поднялись на пьедестал: Кенуль Эйвазлы уступила в финале, а Лейла Алекперова стала третьей.
Также бронзу выиграл Роял Гаибов (50 кг).
В лидеры общего зачета вышел Казахстан, выигравший пять золотых, три серебряные и девять бронзовых наград.
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