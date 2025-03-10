Раскрыт главный получатель американского оружия

Главным получателем оружия США впервые за 20 лет стала Европа, а не Ближний Восток. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом крупнейшим покупателем оружия США среди всех стран стала Саудовская Аравия.

По данным FT, импорт американского оружия странами Европы вырос более чем в два раза в период с 2020 по 2024 годы по сравнению с пятью предыдущими годами на фоне вооруженного конфликта в Украине.

Отмечается также, что доля США в военном импорте европейских стран увеличилась с 52% в период между 2015 и 2019 годами до 64%.