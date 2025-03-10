https://news.day.az/officialchronicle/1735822.html Внесены изменения в "Правила обеспечения авиационной безопасности" - УКАЗ Президента Ильхама Алиева Внесены изменения в "Правила обеспечения авиационной безопасности", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2012 года № 613. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Внесены изменения в "Правила обеспечения авиационной безопасности" - УКАЗ Президента Ильхама Алиева
Внесены изменения в "Правила обеспечения авиационной безопасности", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2012 года № 613.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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