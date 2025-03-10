Внесены изменения в "Правила обеспечения авиационной безопасности"

Внесены изменения в "Правила обеспечения авиационной безопасности", утвержденные указом Президента Азербайджанской Республики от 24 апреля 2012 года № 613.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого указа.