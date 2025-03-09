https://news.day.az/society/1735547.html В Азербайджане произошло землетрясение В 11 км юго-западнее станции Ярдымлы, в Лерикском районе, зафиксировано землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро сейсмологических исследований. Подземные толчки были зарегистрированы в 07:49 по местному времени, их очаг находился на глубине 15 км.
В Азербайджане произошло землетрясение
В 11 км юго-западнее станции Ярдымлы, в Лерикском районе, зафиксировано землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро сейсмологических исследований.
Подземные толчки были зарегистрированы в 07:49 по местному времени, их очаг находился на глубине 15 км.
Напомним, что несколькими часами ранее землетрясение произошло и в Исмаиллы.
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