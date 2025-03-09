В Азербайджане произошло землетрясение

В 11 км юго-западнее станции Ярдымлы, в Лерикском районе, зафиксировано землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Бюро сейсмологических исследований.

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:49 по местному времени, их очаг находился на глубине 15 км.

Напомним, что несколькими часами ранее землетрясение произошло и в Исмаиллы.