США рассматривают частичный запрет DeepSeek в стране

Администрация США рассматривает возможность введения запрета на использование китайского чат-бота DeepSeek на правительственных устройствах. Об этом сообщает агентство Reuters. Причиной для беспокойства стали вопросы национальной безопасности, связанные с обработкой пользовательских данных DeepSeek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, американские власти обеспокоены тем, как DeepSeek обращается с данными пользователей, которые, по заявлению компании, хранятся на серверах в Китае.

Помимо запрета на правительственных устройствах, администрация также изучает возможность удаления чат-бота из магазинов приложений App Store и Google Play, а также введения ограничений на предоставление ИИ-моделей DeepSeek американскими провайдерами облачных услуг. По информации Reuters, обсуждения по этим мерам находятся на ранней стадии.

В агентстве также подчеркнули, что в день запуска DeepSeek на фондовом рынке США наблюдалась "распродажа" акций американских IT-компаний. Инвесторы были обеспокоены возможность создания продвинутых ИИ-систем неклассичским способом.

На момент публикации новости Белый дом не ответил на запрос на комментарий от Reuters.