https://news.day.az/society/1735687.html В Азербайджане несколько дней будет туманная погода В Азербайджане ожидается туманная погода. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с вечера 9 марта по 14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов временами ожидается туманная погода. В связи с туманом в некоторых местах видимость ограничится до 300-800 метров.
В Азербайджане несколько дней будет туманная погода
В Азербайджане ожидается туманная погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с вечера 9 марта по 14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов временами ожидается туманная погода.
В связи с туманом в некоторых местах видимость ограничится до 300-800 метров.
С подробным прогнозом на следующие несколько дней можно ознакомиться по ссылке.
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