В Азербайджане несколько дней будет туманная погода

В Азербайджане ожидается туманная погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, с вечера 9 марта по 14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов временами ожидается туманная погода.

В связи с туманом в некоторых местах видимость ограничится до 300-800 метров.

С подробным прогнозом на следующие несколько дней можно ознакомиться по ссылке.