https://news.day.az/society/1735678.html

Крупный пожар в двух домах в Баку

В Баку произошел пожар в двух домах, находящихся по соседству. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Сураханском районе столицы. Огонь охватил горючие конструкции двухэтажного частного дома площадью 270 м², а также 40 м² кровли соседнего дома площадью 300 м².