https://news.day.az/society/1735678.html Крупный пожар в двух домах в Баку В Баку произошел пожар в двух домах, находящихся по соседству. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Сураханском районе столицы. Огонь охватил горючие конструкции двухэтажного частного дома площадью 270 м², а также 40 м² кровли соседнего дома площадью 300 м².
Крупный пожар в двух домах в Баку
В Баку произошел пожар в двух домах, находящихся по соседству.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Сураханском районе столицы.
Огонь охватил горючие конструкции двухэтажного частного дома площадью 270 м², а также 40 м² кровли соседнего дома площадью 300 м².
Остальная часть домов и близлежащие строения были спасены от огня. Пожар был ликвидирован силами пожарных подразделений.
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