Крупный пожар в двух домах в Баку

В Баку произошел пожар в двух домах, находящихся по соседству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Сураханском районе столицы.

Огонь охватил горючие конструкции двухэтажного частного дома площадью 270 м², а также 40 м² кровли соседнего дома площадью 300 м².

Остальная часть домов и близлежащие строения были спасены от огня. Пожар был ликвидирован силами пожарных подразделений.