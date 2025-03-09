В Нью-Дели запретили заправлять старые автомобили

В Дели запретили заправлять машины с ДВС старше 10 лет. Столица Индии - один из самых экологически неблагополучных городов мира. В связи с этим городские власти усиливают меры по борьбе с загрязнением атмосферы. Было принято решение с 2025 года ввести запрет на заправку двух категорий автомобилей с ДВС - дизельных старше 10 лет и бензиновых старше 15 лет, передает Day.Az со ссылкой на quto.ru.

Ограничения на передвижение таких машин действуют в Дели с 2015 года, но эта мера оказалась не очень эффективной.

По новым правилам на всех городских и пригородных АЗС будут установлены камеры с ИИ, которые будут определять возраст автомобилей по номерам.

В рамках программы по охране окружающей среды запланирована замена до 90% автобусного парка. С этой целью городские власти собираются закупить до 8 тысяч электробусов.