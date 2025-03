Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Центра Баку Медиа Арзу Алиева приняли участие в выставке «Свобода мечтать»

Союз художников Азербайджана и культурно-художественная платформа VarYox в рамках совместного сотрудничества представили выпуск ежегодного фестиваля Her Art inAction на этот год, посвященный освещению творческого опыта женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и президент Центра Баку Медиа Арзу Алиева приняли участие в организованной в рамках фестиваля выставке "Свобода мечтать".

Нынешняя выставка, которая будет проходить с 9 марта по 6 апреля, исследует, как женщины индивидуально и коллективно представляют, выражают и визуализируют свои мечты. Фестиваль создает платформу для диалога, размышлений и художественных исследований посредством выставок и динамичных общественных программ.

Выставка, кураторами которой являются Лесли Грей и Айной Моаззе, объединяет 23 азербайджанских и 3 иностранных художников, отобранных на основе открытого конкурса, а также международного куратора. На ней представлены разнообразные художественные стили и видения, в том числе картины, видеоработы, перформансы и инсталляции. Целью выставки является исследование влияния личного опыта, социальных контекстов и культурных норм на воображение, его возможности и границы.

Помимо выставки, Her Art in Action посредством серии семинаров, обзоров портфолио и дискуссий с приглашенными художниками и кураторами поддерживает художественное развитие и сотрудничество. Эти инициативы создают начинающим и опытным художникам важную возможность для того, чтобы совершенствовать свой опыт, открывать новые перспективы и налаживать контакты как с местными, так и с международными художественными сообществами. Фестиваль Her Art in Action, проходящий при поддержке Союза художников Азербайджана, Pasha Travel, Nar и посольства Нидерландов в Азербайджане, продолжает играть роль главной площадки для того, чтобы голос женщин в искусстве звучал громче.