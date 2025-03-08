В Китае планируют производить летающие автомобили

Китайский производитель электромобилей XPeng Motors намерен стать первой в мире компанией, запустившей массовое производство летающих автомобилей. Об этом заявил генеральный директор компании Хэ Сяопэн. По его словам, выпуск таких транспортных средств начнётся в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Как сообщает агентство Синьхуа, планы XPeng связаны с активным развитием экономики полётов на низких высотах в Китае. Власти страны поддерживают эту отрасль, что создаёт благоприятные условия для внедрения новых технологий. Хэ Сяопэн подчеркнул, что если работы пойдут по графику, XPeng станет первооткрывателем в массовом производстве летающих автомобилей.

На этой неделе правительство КНР опубликовало план экономического и социального развития на 2025 год. В документе, представленном в день открытия сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), говорится о расширении сфер применения низковысотных летательных аппаратов. Власти намерены усилить контроль за безопасностью полётов и минимизировать связанные с ними риски.