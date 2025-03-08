Китай введет дополнительные пошлины на ряд канадских товаров

Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары. Об этом сказано в заявлении, опубликованном Министерством финансов КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В сентябре прошлого года китайские власти инициировали антидискриминационное расследование в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР.

"С 20 марта 2025 года будут введены дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары", - отметили в ведомстве.

Так, Китай вводит 100-процентный тариф на импортируемые из Канады рапсовое масло, жмых, горох. При этом тариф в размере 25 процентов будет введен на канадские продукты водного промысла и свинину.