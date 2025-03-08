Зеленский не примет участия во встрече с представителями США в Саудовской Аравии

Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с представителями США, которая состоится 11 марта в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Украинскую делегацию на переговорах представят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибиха, министр обороны Рустем Умеров, а также заместитель главы Администрации президента Павел Палиса.

"Следующую неделю я начну с визита в Саудовскую Аравию. Во вторник украинские дипломатические и военные представители встретятся с американской командой", - написал Зеленский в соцсети Х, уточнив состав делегации.

Ранее Зеленский заявлял о намерении посетить Саудовскую Аравию и провести переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.