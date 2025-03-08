США введут ответные пошлины на несколько товаров Канады

Соединенные Штаты намерены ввести ответные зеркальные пошлины на несколько наименований импорта из Канады в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Иметь дело с представителями Канады очень тяжело. Пошлина [Оттавы] на [американскую] молочную продукцию составляет 250%. <...> Они не позволяют нам поставлять в Канаду древесину или молочную продукцию", - сказал глава вашингтонской администрации журналистам в Белом доме.

"Этого больше происходить не будет. Они столкнутся с точно такой же пошлиной [на поставки своей продукции в США]. Если не откажутся от своей [пошлины]. Вот что означает взаимность. И мы можем поступить таким образом уже сегодня или подождем понедельника-вторника. Но мы будем делать то же самое: взимать такую же ставку", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер неоднократно подчеркивал готовность активно пользоваться механизмом взимания дополнительных импортных пошлин в торговле практически со всеми другими странами. 13 февраля он подписал указ о введении ответных таможенных пошлин в отношении всех зарубежных торговых партнеров, пользующихся этим протекционистским инструментом применительно к американской продукции. Трамп отмечал, что Соединенные Штаты будут придерживаться принципа взаимности в торговле со всеми государствами.