https://news.day.az/world/1735538.html Видеокадры сильного землетрясения в Армении Как сообщалось ранее, в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к Северо-востоку от Гюмри, а его очаг располагался на глубине 10 километров.
Видеокадры сильного землетрясения в Армении
Как сообщалось ранее, в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к Северо-востоку от Гюмри, а его очаг располагался на глубине 10 километров.
В течение дня было зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 3,2.
Представляем момент землетрясения, зафиксированный камерами:
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