Видеокадры сильного землетрясения в Армении

Как сообщалось ранее, в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к Северо-востоку от Гюмри, а его очаг располагался на глубине 10 километров.

В течение дня было зафиксировано 45 афтершоков, самый сильный из которых достиг магнитуды 3,2.

Представляем момент землетрясения, зафиксированный камерами: