"Просветленный" Рубен Варданян: Спаситель? Мученик? Террорист

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Рубен Варданян стал "просветленным".

Day.Az представляет публикацию:

Рубик Варданян перешел к новой форме творчества: теперь он записывает благостные аудиообращения к пастве. В первом выпуске тюремного подкаста от Рубика - полный набор юного миссионера. И рассуждения о Своем Пути, и неприятие насилия (как будто это не он был главарем сепаратистов).

Дали бы ему еще полчаса, так Варданян бы доболтался до отказа от всего мирского. Слушаешь этого Будду на минималках - и ощущение, будто ничего, кроме колеса Сансары Варданяна сейчас не интересует.

Смешно слушать, как Варданян пытается представить себя великим благодетелем и духовным лидером. Не спаситель он, не мученик и не просветленный. Просто талантливый манипулятор, который проигрался, и теперь получает заслуженное. Ничего, Рубен, в следующей жизни может повезет.

Автор карикатуры - HSF