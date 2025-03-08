В Агджабединском районе автомобиль протаранил забор

На территории поселка Гиндарх Агджабединского района произошла авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "ВАЗ", за рулем которого находился житель района Тагиев Саддам Аллахверан оглу (1993 г.р.) врезался в каменный забор на обочине дороги. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту в отделе полиции Агджабединского района проводится расследование.