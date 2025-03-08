Как спортсменки отмечают 8 Марта?

8 Марта - Международный женский день.

Этот день был учрежден на Второй международной конференции женщин-социалисток, состоявшейся в Копенгагене в 1910 году, по предложению Клары Цеткин. По сути, этот день был учрежден как день солидарности женщин в их борьбе за социально-политическое и экономическое равенство и свои права. Во многих странах мира 8 марта считается Днем трудящихся женщин. Этот праздник регулярно отмечается в Азербайджане с 1917 года.

Как и во многих других областях, роль женщин в спорте растет с каждым днем. Представительницы прекрасного пола достойно представляют нашу страну на различных международных соревнованиях и высоко поднимают наш флаг.

Интересно, как наши спортсменки отмечают этот день?

İdman.biz узнал о планах наших спортсменок на 8 Марта - Международный женский день.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Земфира Мефтахетдинова в беседе с нашим корреспондентом рассказала, что отметит этот день в кругу семьи:

"Поскольку сейчас месяц Рамадан, мы думаем собраться вечером. То, куда мы поедем, должно быть сюрпризом моего супруга. Сегодня каждая женщина чего-то ждет от своих близких. Я среди них. Сын и супруг уже поздравили меня букетом цветов. Для меня подарок не имеет значения. Важно проявленное внимание. Сегодня я жду подарок от супруга. Он еще не забыл ни одного 8 Марта. Потому что он знает, что это очень опасно".

Наша олимпийская чемпионка рассказала о роли женщин в азербайджанском спорте:

"Число женщин в спорте постепенно увеличивается. Особо хотелось бы отметить, что женщины добиваются успешных результатов не только в отдельных видах спорта, но и в спортивной гимнастике, борьбе, боксе, дзюдо и других видах спорта. Это очень важный и радостный момент. Поздравляю всех азербайджанских женщин с 8 Марта. Пусть счастье всегда будет с вами".

Бывшая борчиха сборной Азербайджана Мария Стадник рассказала İdman.biz, что ей не нравится 8 марта:

"Сегодня я отправляюсь на соревнования с командой девушек. Поэтому мы все будем отмечать праздник в аэропорту. Я не жду подарков ни от кого, потому что не очень люблю этот праздник. Потому что я женщина круглый год, а не только сегодня. Но дети уже сделали мне подарок. Мы с сыном поздравили мою дочь".

Азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде рассказала İdman.biz, что 8 марта для нее был обычным днем:

"На самом деле, я не придаю этому дню особого значения, просто рассматриваю его как способ сделать своих близких счастливыми. Думаю отметить этот праздник с семьей. Честно говоря, я не жду подарков ни от кого. Кто хочет сделать подарок, пожалуйста. Для меня подарок не имеет значения. Если продумано и куплено, то это ценно. Но еще больше мне нравится, когда мне дарят книги. Я купила одинаковые подарки своей маме и свекрови".

Чемпионка Азербайджана также рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в спорте:

"К сожалению, порой мы видим, что женщины остаются на втором плане, в то время как мужские виды спорта получают приоритет. Например, призовой фонд в женских соревнованиях значительно ниже, чем в мужских. В то же время количество турниров среди женщин очень мало. Поэтому женские шахматы развиваются медленнее, чем мужские. По этой причине женщинам необходимо больше проявлять себя в спорте и показывать, что этой дискриминации не должно быть. Женщинам всегда следует открывать дорогу".