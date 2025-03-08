Оркестр народных инструментов выступил в рамках фестиваля имени Фикрета Амирова

В Азербайджане с 4 по 9 марта впервые проходит I Республиканский музыкальный фестиваль имени выдающегося композитора, кавалера государственных премий и орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Фикрета Амирова, сообщает Day.Az.

Фестиваль организован Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова. Автор идеи и художественный руководитель - директор филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

В рамках фестивале прошел концерт в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. На открытии вечера доктор философии по искусствоведению, музыковед Саадат Тахмиразгызы рассказала гостям о фестивале.

В сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Агаверди Пашаева выступили заслуженные артисты Чинара Гейдарова (канон), Гочаг Аскеров (ханенде), Хайям Мамедов (кяманча), Агшин Абдуллаев, а также вокалисты и исполнители мугама Камила Набиева, Талех Яхьяев, Сабина Арабли, Нурлан Азизбейли.

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов.

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