https://news.day.az/society/1735457.html Трагическая смерть девушки в Евлахе В Евлахе 7 марта около 18:00 произошла трагедия, в результате которой погибла молодая девушка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на Нармин Гусейнову (2005 года рождения) упал забор, принадлежащий интернату, расположенному в пределах города.
Трагическая смерть девушки в Евлахе
В Евлахе 7 марта около 18:00 произошла трагедия, в результате которой погибла молодая девушка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на Нармин Гусейнову (2005 года рождения) упал забор, принадлежащий интернату, расположенному в пределах города.
Девушку быстро доставили в больницу с серьезными травмами, но, несмотря на все усилия врачей, спасти её жизнь не удалось.
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