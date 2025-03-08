Трагическая смерть девушки в Евлахе

В Евлахе 7 марта около 18:00 произошла трагедия, в результате которой погибла молодая девушка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на Нармин Гусейнову (2005 года рождения) упал забор, принадлежащий интернату, расположенному в пределах города.

Девушку быстро доставили в больницу с серьезными травмами, но, несмотря на все усилия врачей, спасти её жизнь не удалось.