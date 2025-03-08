https://news.day.az/world/1735408.html Стрельба в Торонто, есть раненые Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "По словам медиков, 11 пострадавших получили травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Неизвестный, открывший огонь в пабе, в данный момент находится на свободе.
Стрельба в Торонто, есть раненые
Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По словам медиков, 11 пострадавших получили травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Неизвестный, открывший огонь в пабе, в данный момент находится на свободе. Пострадавшие были госпитализированы.
Согласно данным канала, инцидент произошел в Скарборо - районе в восточной части города Торонто, Онтарио, Канада.
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