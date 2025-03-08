Не менее 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе в Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По словам медиков, 11 пострадавших получили травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Неизвестный, открывший огонь в пабе, в данный момент находится на свободе. Пострадавшие были госпитализированы.

Согласно данным канала, инцидент произошел в Скарборо - районе в восточной части города Торонто, Онтарио, Канада.