https://news.day.az/world/1735469.html США планируют отказаться от участия в новых учениях НАТО в Европе США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
США планируют отказаться от участия в новых учениях НАТО в Европе
США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе, сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Уже запланированные на 2025 год натовские учения, в которых Соединенные Штаты должны будут играть ключевую роль, это пока не касается.
По словам одного из источников Expressen, речь идет о натовских учениях, которые в настоящее время находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.
Американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и сделать приоритетным Индо-Тихоокеанский регион, отмечает издание.
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