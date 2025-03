Произведения азербайджанского фотографа и художника представлены в ЮНЕСКО

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялось мероприятие по случаю Международного женского дня - 8 Марта, организованное "Клубом постоянных представителей" (Cercle des Delegues) структуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках мероприятия прошла выставка картин представителей различных стран, а также вечер музыки и поэзии.

Под руководством заслуженного художника, доцента Академии художеств Азербайджана Эсмер Нариманбековой были представлены работы азербайджанских художников и фотографов. Среди представленных работ нашли место фотографии Агдес Багирзаде и рисунки Гюллю Велиевой.

Каждый из лаконичных и креативных снимков Агдес Багирзаде отражает жизнь так, как будто она отслеживалась фотографом и застыла на мгновение. Хотя изначально она хотела стать музыкантом, Агдес продолжила карьеру в области фотографии, поскольку это искусство ее больше привлекало. Загадочные фотографии А. Багирзаде, начинавшей карьеру с фотоаппаратом "Зенит", подаренным ей знакомыми, представлены в таких странах, как Великобритания, США, Китай, Франция, Турция, Россия, Польша, Словения и Австрия.

Работы Гюллю Велиевой также представлены на выставке и привлекли внимание участников мероприятия. По ее признанию, она интересовалась живописью с юных лет. Однако серьезно ее заниматься девушка с ограниченными возможностями здоровья, начала в 2018-2019 годах. Выразив благодарность первому учителю по рисованию Нармине Велиевой, она сказала, что после переезда во Францию в 2021 году, начала посещать занятия Э. Нариманбековой в Центре культуры нашего посольства в Париже.

Экспозиция, организованная в ЮНЕСКО, является второй выставкой Г. Велиевой. Здесь представлены ее работы My Beautiful Grandmother и Chinese New Year. Впервые она приняла участие в выставке Venetian Lagoon in Art в Италии и была награждена сертификатом за свою работу Teddy Bear. Несколько работ Г. Велиевой хранятся в частных коллекциях.

Мероприятие продолжилось музыкальными выступлениями и чтением стихов представителями различных стран.