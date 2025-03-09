Потасовка между футболистами "Араз-Нахчыван" и "Карабах"

В матче XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана между "Араз-Нахчываном" и "Карабахом" (1:3) произошел конфликт, который привел к серьезному столкновению игроков.

Как передает Day.Az, на 81-й минуте встречи вспыхнула напряженная ситуация между футболистами "Карабаха" Яссином Бензия и "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантосом. Перепалка быстро переросла в более жесткое противостояние, в которое вмешались и другие игроки.

На пике конфликта Фелипе Сантос схватил нападающего "Карабаха" Мусу Гурбанлы за шею и повалил его на газон. Этот жест вызвал бурную реакцию со стороны Гурбанлы, который попытался ответить, но ситуация вскоре была взята под контроль.

Из-за инцидента матч был приостановлен примерно на четыре минуты. Главный судья принял жесткие дисциплинарные меры: Фелипе Сантос был удален с поля, а трое игроков "Карабаха" и один футболист "Араз-Нахчывана" получили желтые карточки.