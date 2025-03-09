https://news.day.az/society/1735523.html Кадры 8 Марта в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ Сегодня Международный женский день - праздник женщин, которые вдохновляют, любят и заботятся о нас в каждый момент нашей жизни. Они являются частью нашей жизни как матери, сестры, жены, друзья и коллеги, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Женщины являются опорой не только семьи, но и общества.
Кадры 8 Марта в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня Международный женский день - праздник женщин, которые вдохновляют, любят и заботятся о нас в каждый момент нашей жизни. Они являются частью нашей жизни как матери, сестры, жены, друзья и коллеги, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Женщины являются опорой не только семьи, но и общества. Их упорный труд, любовь и преданность делу делают наш мир прекраснее. В этот знаменательный день мы желаем всем женщинам здоровья, любви, внимания, счастья и успехов. Пусть улыбка никогда не сходит с их лиц. С праздником!
Представляем вашему вниманию подготовленный АЗЕРТАДЖ столичный фоторепортаж.
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