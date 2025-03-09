Кадры 8 Марта в Баку

Сегодня Международный женский день - праздник женщин, которые вдохновляют, любят и заботятся о нас в каждый момент нашей жизни. Они являются частью нашей жизни как матери, сестры, жены, друзья и коллеги, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Женщины являются опорой не только семьи, но и общества. Их упорный труд, любовь и преданность делу делают наш мир прекраснее. В этот знаменательный день мы желаем всем женщинам здоровья, любви, внимания, счастья и успехов. Пусть улыбка никогда не сходит с их лиц. С праздником!

Представляем вашему вниманию подготовленный АЗЕРТАДЖ столичный фоторепортаж.