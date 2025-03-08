https://news.day.az/society/1735447.html В Азербайджане ликвидируется ООО "Lider Prodakşn" ООО "Lider Prodakşn", являющееся дочерней компанией ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan", ликвидируется.
В Азербайджане ликвидируется ООО "Lider Prodakşn"
ООО "Lider Prodakşn", являющееся дочерней компанией ООО "Lider TV и Radio-Azərbaycan", ликвидируется.
Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, кредиторы могут в течение двух месяцев заявить свои требования по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Шафаята Мехтиева, дом 83/23, квартира 83/23.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре