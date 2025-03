Потрясающая премьера "Гамлета" в Азербайджанском русском драмтеатре

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась грандиозная премьера спектакля "Гамлет", поставленного главным режиссером театра, народным артистом Александром Шаровским по пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский", сообщает Day.Az.

Впервые "Гамлет" был поставлен на этой сцене, что стало по настоящему ярким событием театральной жизни. Музыкальное оформление и дизайн сцены (занавес в виде триптиха художника Иеронима Босха "Сад земных наслаждений"), костюмы героев и грим, сцена фехтования и, бесспорно, блестящая игра актеров, которые выложились на все 200 процентов! Это бессмертное произведение, где дворцовые интриги переплетаются с философскими размышлениями о смысле жизни и о смерти. На протяжении всего вечера зрители смогли насладиться аутентичной атмосферой и глубоким погружением в мир классической трагедии. А несмолкаемые на протяжении получаса овации, а также цветы стали ярким свидетельством триумфа творческого коллектива.

Особо отметим новшества, привнесенные Александром Шаровским. В спектакле появился новый образ Шута, которого нет в классическом произведении. Более того, композитор Анар Юсуфов создал специальное произведение "To be, or not to be" (Быть или не быть) по названию известного монолога из пьесы. При этом режиссер как психолог раскрывает самые сокровенные уголки душ героев, предлагая по-своему взглянуть на события шекспировской трагедии. Хотя Гамлет и старается добиться справедливости, старясь отомстить за убийство отца, при этом он сам становится носителем злой энергии, разъедающей его изнутри и во многом определяющей его поступки. И в то же время его путь - это не только жажда мести, но и философские и подчас верные суждения о человеческой природе. Вечные темы любви, власти и чести, актуальные и в современности...

В спектакле заняты - заслуженные артисты Азербайджана Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Салман Байрамов, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, актеры театра - Руфат Назаров, Руфат Алиев, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, Рамиль Алиев, Фарид Бахрамов, Тамерлан Абдуллаев, Мурад Исмаилов, Рашад Алияров, Заур Искендеров, Ягуб Зейналов, Илькин Мехтиев, Рустам Керимов, Ольга Арсентьева, Тамилла Абуталыбова, Надир Абдурагимбеков, Марина Литвиненко, Сяма Велиева, Диляра Назарова, Фатима Алиева, Олеся Гасымова, Ляман Азимова, Зумруд Алиева, Фарид Гусейнов.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, композитор - Анар Юсуфов, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по гриму - Екатерина Машкова, сценический бой - заслуженная артистка Наталья Балиева, педагог по сценической речи - народная артистка Александра Никушина, ассистент режиссёра - Ланита Афонина, ассистенты режиссера и хореографы - заслуженные артистки Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева, редактор - Милена Назарова, звукорежиссер - Павел Гнусарев.

Кстати, премьеру можно также посмотреть 9 марта.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/events/theatre/gamlet-rdt

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.