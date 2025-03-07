Азербайджанские клубы потерпели убытки от трансферов

УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон 2023/24.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в документе также содержатся показатели, связанные с азербайджанским футболом.

Общий доход клубов Премьер-лиги составил 63 миллиона евро. 12 миллионов из этой суммы поступило от УЕФА. Чемпионат Азербайджана не получил никаких доходов от прав на телетрансляцию.

Расходы на заработную плату составили 38 миллионов. Наши клубы понесли убытки на трансферах в размере 2,9 млн.