В Баку представлен великолепный вечер "Зеркало звуков"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся великолепный вечер фортепианной музыки под названием "Зеркало звуков", объединивший тончайшие оттенки музыкального искусства. В этом особом концерте выступили талантливые пианисты, представляющие две братские страны - Туту Айдыноглу (Турция) и Джамаля Абдинзаде (Азербайджан), сообщает Day.Az.

Ведущая мероприятия Ренара Шамсиева подробно рассказала зрителям о музыкальной карьере и творческих достижениях исполнителей. В программе прозвучали: "Венгерская рапсодия" №2 (cis-moll, S.244) и №5 (e-moll, S.244) Ференца Листа, "Концертино" для двух фортепиано Д.Шостаковича, "Danzón" №2 Артуро Маркеса, а также сюита К.Сен-Санса "Карнавал животных".

Одним из особых моментов концерта стала песочная анимация, представленная Мариной и Евой Сосниными. Этот визуальный вид искусства, гармонично сочетающийся с музыкой, подарил зрителям незабываемые эмоции.

В завершение под бурные аплодисменты публики пианисты исполнили на бис "Гайтагы" Ниязи (обработка для двух фортепиано Пики Ахундовой).