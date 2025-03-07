Азербайджанский атлет в финале

В Апелдорне (Нидерланды) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в отборочном туре принял участие Рустам Мамедов, представляющий Азербайджан на соревнованиях.

В тройном прыжке он показал результат 16,28 метра. С этим показателем Мамедов вышел в финальный этап, заняв восьмое место среди 18 спортсменов. Завтра в финальном туре наш атлет поборется за медали чемпионата Европы.

Отметим, что Рустам выигрывал чемпионат Азербайджана.