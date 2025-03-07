https://news.day.az/sport/1735339.html Азербайджанский атлет в финале В Апелдорне (Нидерланды) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в отборочном туре принял участие Рустам Мамедов, представляющий Азербайджан на соревнованиях. В тройном прыжке он показал результат 16,28 метра.
Азербайджанский атлет в финале
В Апелдорне (Нидерланды) продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в отборочном туре принял участие Рустам Мамедов, представляющий Азербайджан на соревнованиях.
В тройном прыжке он показал результат 16,28 метра. С этим показателем Мамедов вышел в финальный этап, заняв восьмое место среди 18 спортсменов. Завтра в финальном туре наш атлет поборется за медали чемпионата Европы.
Отметим, что Рустам выигрывал чемпионат Азербайджана.
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