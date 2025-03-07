https://news.day.az/society/1735349.html Возобновлено движение поездов Баку-Сумгайыт Движение поездов по маршрутам Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт возобновилось в обычном режиме. Об этом Day.Az сообщили в "Азербайджанских железных дорогах". Ранее мы сообщали, что в поезде Баку-Пиршаги-Сумгайыт произошла техническая неисправность.
Возобновлено движение поездов Баку-Сумгайыт
Движение поездов по маршрутам Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт возобновилось в обычном режиме.
Об этом Day.Az сообщили в "Азербайджанских железных дорогах".
Ранее мы сообщали, что в поезде Баку-Пиршаги-Сумгайыт произошла техническая неисправность.
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