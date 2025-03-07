Возобновлено движение поездов Баку-Сумгайыт

Движение поездов по маршрутам Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт возобновилось в обычном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в "Азербайджанских железных дорогах".

Ранее мы сообщали, что в поезде Баку-Пиршаги-Сумгайыт произошла техническая неисправность.