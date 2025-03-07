https://news.day.az/society/1735337.html В поезде Баку-Пиршаги-Сумгайыт произошла техническая неисправность В поезде, курсирующем по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт, возникла техническая неисправность. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с этим поезд простоял около получаса на участке Горадил. Отмечается, что это повлияло на движение других поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту в часы пик.
В поезде Баку-Пиршаги-Сумгайыт произошла техническая неисправность
В поезде, курсирующем по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт, возникла техническая неисправность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в связи с этим поезд простоял около получаса на участке Горадил.
Отмечается, что это повлияло на движение других поездов по Абшеронскому кольцевому маршруту в часы пик. Для устранения проблемы принимаются соответствующие меры.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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