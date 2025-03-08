https://news.day.az/society/1735370.html В одном из бакинских районов будет построено пять многоквартирных жилых домов Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) приступает к строительству пяти многоквартирных жилых домов в поселке Говсан Сураханского района города Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, здания планируется возвести на земельном участке 2,31 га.
В одном из бакинских районов будет построено пять многоквартирных жилых домов
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) приступает к строительству пяти многоквартирных жилых домов в поселке Говсан Сураханского района города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, здания планируется возвести на земельном участке 2,31 га. Наряду с этим на территории будут осуществляться работы по строительству инженерно-коммуникационной сети, благоустройству и озеленению территории.
Агентство поручило выполнение указанных работ ООО "Amal Group" и заключило с ним договор на сумму 27,3 млн манатов.
Отметим, что ООО "Amal Group" получило госрегистрацию в 2018 году.
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