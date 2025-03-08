Как в бакинском суде разрушают армянские мифы

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Все, что озвучивается на судебном процессе в Баку, обнажает сущность того режима, который был создан в период оккупации на землях Азербайджана усилиями Армении, официального Еревана.

То, что рассказал суду Араик Арутюнян, не является новостью. Пусть даже не обо всем была информирована азербайджанская общественность, но наше политическое руководства и соответствующие структуры располагали информацией. Имелись разведданные с оккупированных ранее территорий и из Армении, наши компетентные органы получали достоверную информацию о текущих и перспективных планах незаконного режима и Еревана. Поэтому не оставалось сомнений, что события развиваются по сценарию, написанному в Ереване и отчасти за рубежом. Известно, что "карабахская карта", которую начали разыгрывать еще власти советской Армении, была импортирована из-за пределов СССР, в первую очередь из США, где в недрах ЦРУ составлялся план распада Советского Союза. Триггером этого процесса был определен "армянский вопрос", который не одно столетие занимал умы мировых элит, имеющих намерения по отношению к нашему региону.

Все, о чем рассказывают подсудимые в Баку, еще раз доказывает, что Армения это все же был проект. Народ республики никак не может реализовать свои права на развитие. Ему не дают такой возможности, навязывая приоритеты в виде усиления военно-промышленного комплекса и армии, чтобы держать ситуацию в регионе в постоянном напряжении, провоцировать соседей, вырабатывать новые эскалационные фазы.

Тот же Арутюнян признает, что все руководство процессами на оккупированных территориях осуществлялось из Еревана. Есть еще и внешние, диаспоральные структуры - спюрк, которые имели к армянской агрессии и оккупации прямое отношение. Мы все помним, как во время Первой карабахской войны в зоне боев объявился Монте Мелконян, террорист, герой криминального мира, получивший срок во Франции за гангстерское нападение на банк. Как только в Карабахе начались столкновения, Мелконян по непонятным причинам был освобожден, поспешно отправился в Калифорнию попрощаться с семьей, а затем оказался в Карабахе. На азербайджанской земле он нашел заслуженную смерть, скажем так, "достиг цели".

Все управление (в первую очередь военное) и оккупацией, и поддержкой оккупационного режима осуществлялось из Еревана. Глава Генштаба ВС Армении постоянно ездил в Ханкенди, инспектировал тамошние вооруженные подразделения, военную подготовку, бункеры. После освобождения территорий мне довелось побывать в некоторых таких бункерах и могу сказать, что там все было компьютеризировано и налажено, имелись необходимые запасы на случай войны.

Учитывая все то, что уже стало известно за дни судебного процесса, невозможно не возмущаться тем фактом, что в каких-то парламентах, политических и правозащитных кругах мира поднимается вой по поводу того, что в Баку судят армян. Многочисленные голоса, в числе которых и верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Этот австрийский дипломат требует незамедлительного освобождения из-под стражи всех "произвольно задержанных" подсудимых!

Понятно, что все эти деятели и круги работают в ангажированном режиме и их совершенно не интересует правда. Они фактически транслируют интересы армянства, диаспоральных структур. Сами подсудимые раскрывают правду о планах по оккупации территорий Азербайджана, уничтожению азербайджанского населения, созданию на азербайджанской земле местных "хиросим". Планы, которые разрабатывались в Генштабе ВС и Минобороны Армении, были чудовищными по своей сути. Взять хотя бы планы ударов по аэропортам в глубине территории Азербайджана, о которых рассказал "экс-президент". Эти планы преследовали цель насаждения страха, сеяния паники и разрушения воли азербайджанского народа.

Все это разве не является доказательством преступлений вооруженных сил Армении и армянских националистов, радикалов и мракобесов, которые обрекли на нищенское существование почти миллион азербайджанцев?

Напомню, что международные структуры, в том числе те, кто заботятся сегодня о подсудимых армянах, прежде, когда речь заходила о трагедиях азербайджанского народа, ограничивались лишь эмоциональными оценками. До конкретных адресных требований и обвинений дело никогда не доходило. Помощь ставшим жертвами этнических чисток азербайджанцам находилась на уровне минимума. Все делали вид, будто ничего страшного на азербайджанской земле не происходит. А на самом деле происходили страшные события, и с этими проблемами Азербайджан был оставлен один на один. Те, кто сегодня продолжают верещать о якобы "этнических чистках армян" в Карабахе, оскорбляют истину и азербайджанский народ.

Мир должен знать, что происходило в нашем регионе за последние 37 лет, какие преступления были совершены армянскими националистами, сепаратистами и террористами, вооруженным силами Армении и армянскими незаконными бандформированиями.

Араик Арутюнян фактически раскрыл все карты армянской стороны. Именно Армения совершила агрессию против Азербайджана с целью незаконного захвата территорий. Это была экспансия. И мы видели четкие следы государственного террора и гангстеризма в отношении нашей страны со стороны Армении. Делать вид, что ничего не было, и простить - невозможно. Если сегодня преступники не понесут наказания за этнические чистки, геноцид и другие военные преступления, те же трагедии могут повториться на других флангах. Баку все делает правильно. Все факты должны быть расследованы, всему, что было сотворено Арменией, должны быть даны четкие правовые оценки, а виновные должны быть наказаны.

Давайте представим, что было бы, если бы на Нюрнбергском процессе решили простить нацистских преступников. Что было бы, если бы не был осужден Гарегин Нжде, оставивший в истории жуткий и кровавый след, прослыв "армянским фюрером"? Думаю, ответ ясен. Он - в героизации этого деятеля в Армении, где ему ставят памятники и где под ним уже зигуют армянские неофашисты.

Удивляет, что всего этого не замечают те, кто требуют сегодня от Баку освободить 23 армян, отданных под суд.

23 - это не полная цифра. На скамье подсудимых должны находиться и другие армянские преступники, как минимум еще трое - Серж Саргсян, Роберт Кочарян и Сейран Оганян. Многие преступные элементы разными путями смогли покинуть Карабах после антитеррористической операции сентября 2023 года. Ушли, точнее в ответ на добровольную сдачу оружия были отпущены тысячи граждан Армении - членов незаконных вооруженных формирований, маскировавшихся под воинов "армии обороны".

Развязанный Арменией карабахский конфликт был актом нападения этой страны на своего соседа. Действия армянской стороны ничем не отличаются от действий гитлеровской Германии, и потому армянские преступники должны быть наказаны так же, как были наказаны германские нацисты.

Требующие немедленно освободить подсудимых армян выполняют очень скверный заказ определенных кругов. Конечно же, Азербайджан не станет этого делать. Эти люди творили зло на азербайджанской земле и должны за это ответить. И никакие заступники, даже в лице верховного комиссара ООН по правам человека Тюрка им не помогут.