Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в велопробеге в Баку по случаю Международного женского дня

8 марта в Баку в рамках "Недели спорта" состоялся велопробег среди женщин, организованный Федерацией велоспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, а также Азербайджанским агентством наземного транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, велопробег, в котором приняли участие женщины, работающие в различных сферах, был организован на территории Приморского бульвара.

В велопробеге приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Основная цель организации велопробега - оказать поддержку любителям-велосипедисткам в проведении эффективного досуга, популяризировать велосипед как экологичное средство передвижения и побудить женщин пользоваться велосипедом. Во время велопробега женщины проехали по маршруту круг "Азнефть" - Морской вокзал.