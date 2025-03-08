В Азербайджане завершен республиканский турнир по настольному теннису

Завершился республиканский турнир по настольному теннису.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях, прошедших в Сумгайыте, помимо местных спортсменов приняли участие около 80 игроков в настольный теннис из Баку, Шеки, Сальяна, Ширвана и Шабрана.

Алиакпер Мирзалиев стал победителем турнира среди юношей, в котором приняли участие спортсмены 2014 года рождения и моложе. Джафар Алмададли занял второе место, а Хасрат Камилов - третье. Борьба девушек завершилась победой Бану Иманвердизаде. Другие призовые места завоевали Наиля Назирова и Мехри Асланзаде соответственно.

Отличившимся спортсменам были вручены подарки от Федерации настольного тенниса Азербайджана