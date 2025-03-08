Сильное землетрясение в Армении

В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к Северо-востоку от Гюмри, а его очаг располагался на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.