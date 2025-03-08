https://news.day.az/legislation/1735402.html Сильное землетрясение в Армении В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.
Сильное землетрясение в Армении
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре к Северо-востоку от Гюмри, а его очаг располагался на глубине 10 километров.
О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.
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