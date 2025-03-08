Почем нынче шведские автографы?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что несколько шведских депутатов пошли на поводу у армянских реваншистов.

Day.Az представляет публикацию:

Несколько шведских депутатов что-то там подписали, чем вызвали невероятное воодушевление у армянских реваншистов.

Чего воодушевились, не очень понятно. По фамилиям подписавших и так понятно, что действовали они вряд ли бескорыстно, а по их количеству - что армянам скормили ничего не значащий проходняк.

Армяне, лучше вы бы деньги не на шведских депутатов, на строительство коммуникаций пустили. Все были бы в выигрыше!