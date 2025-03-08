https://news.day.az/politics/1735481.html Почем нынче шведские автографы? - ФОТО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что несколько шведских депутатов пошли на поводу у армянских реваншистов. Day.Az представляет публикацию: Несколько шведских депутатов что-то там подписали, чем вызвали невероятное воодушевление у армянских реваншистов. Чего воодушевились, не очень понятно.
Почем нынче шведские автографы? - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что несколько шведских депутатов пошли на поводу у армянских реваншистов.
Day.Az представляет публикацию:
Несколько шведских депутатов что-то там подписали, чем вызвали невероятное воодушевление у армянских реваншистов.
Чего воодушевились, не очень понятно. По фамилиям подписавших и так понятно, что действовали они вряд ли бескорыстно, а по их количеству - что армянам скормили ничего не значащий проходняк.
Армяне, лучше вы бы деньги не на шведских депутатов, на строительство коммуникаций пустили. Все были бы в выигрыше!
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