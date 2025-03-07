https://news.day.az/economy/1735262.html Назван объем электроэнергии, поставленной из Нахчывана в Иран в начале года В первый месяц этого года из Нахчыванской Автономной Республики в Иран было поставлено 2890 тыс. кВт/ч электроэнергии. Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной энергетической службе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, передает Day.Az.
Назван объем электроэнергии, поставленной из Нахчывана в Иран в начале года
В первый месяц этого года из Нахчыванской Автономной Республики в Иран было поставлено 2890 тыс. кВт/ч электроэнергии.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной энергетической службе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, передает Day.Az.
"Объем закупленной у Исламской Республики Иран электроэнергии составил 2,711 тыс. кВт/ч", - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что в прошлом году из Нахчыванской Автономной Республики в Иран было поставлено 36 миллионов 743 тысячи кВт/ч электроэнергии. В рамках проводимого обмена электроэнергией из Исламской Республики Иран было получено 35 миллионов 279 тысяч кВт/ч.
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